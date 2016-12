Reobre l’aula de nadons de l’escola bressol Gotims de Moja

L’Ajuntament d’Olèrdola ha decidit tornar a obrir el 8 de gener l’aula de nadons a l’escola bressol Gotims de Moja després d’estar un curs i un trimestre tancada per falta de demanda. Atenent una petició de diferents famílies del municipi, aquest mes de novembre es va fer una preinscripció extraordinària després de comprovar que alguns infants que haguessin estat inscrits havien acabat de néixer el setembre i llavors no reunien el requisit d’edat per estar al centre.

L’empresa que gestiona el servei ja ha rebut 5 sol·licituds de matrícula per l’aula de nadons, que era la xifra mínima establerta per a obrir de nou l’aula. I ara el govern municipal ha donat llum verda al canvi de contracte que recull aquesta reobertura del servei.

Des de l’ajuntament també s’assenyala que, un cop oberta, l’aula pot anar incorporant durant el curs noves matriculacions d’infants que tinguin més de 16 setmanes. Per a fer possible aquesta reobertura, la regidora Eva Ruiz ha indicat que ha calgut la suma de la voluntat de famílies, empresa adjudicatària i de l’Ajuntament d’Olèrdola.