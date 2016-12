Tot a punt al Vendrell per a una nova edició del programa nadalenc Jokirama on Tour

La Regidoria d’Infància i Joventut de l'Ajuntament del Vendrell ha programat, un any més, un conjunt d’activitats lúdiques per tal que els més petits del Vendrell i les seves famílies puguin passar unes vacances de Nadal encara més entretingudes, sense oblidar el component educatiu de totes les propostes. S’engloben en el programa “Jokirama on Tour”, que arrencarà aquest divendres 23 de desembre a partir de les 17h, amb una passejada dels Xanquers del Jokirama pels carrers del centre de la vila, que servirà per anunciar de forma lúdica totes les activitats.

Aquestes inclouen, del 27 de desembre d’enguany i fins al 4 de gener de 2017, una ludoteca per als infants de 0 a 5 anys (que hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult), al Centre cívic l’Estació. La Sala d’Actes d’aquest equipament es transformarà en una ludoteca infantil amb un espai de joc motriu i simbòlic, un espai per a tallers i un petit inflable. Serà un espai on les famílies podran compartir el seu temps de lleure durant les vacances nadalenques. La ludoteca estarà oberta cada dia de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h (el dia 30 de desembre a la tarda romandrà tancada).

D’altra banda, els dies 27 de desembre i 2 i 4 de gener, de 16 h a 19 h, hi haurà una zona d’inflables i atraccions a la Rambla.

Ja el dilluns 28 de desembre, a les 17:30h, al Teatre Àngel Guimerà (TÀG), s’hi farà l’espectacle teatralTot Plegat, de la Companyia Teatre Mòbil, un muntatge molt divertit protagonitzat per tres comediants que volen presentar el seu espectacle en un espai mòbil que es plega i es desplega.

El dia 29 de desembre, a les 17.30 h, serà el torn de concert de Pop per Xics al Teatre Àngel Guimerà, en què aquest grup d’animació musical per tota la família farà vibrar la canalla i també els més grans de casa.

El dia 3 de gener, a les 17.30 h, a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, hi haurà cinema infantil amb la divertida pel·lícula Mascotes.

Totes les activitats programades són gratuïtes i tenen un aforament limitat. Per al teatre, el concert i la pel·lícula s’hauran de recollir les invitacions al Centre Cívic L’Estació, en horari de 9h a 14h (màxim 4 invitacions per adult).

L’equip de l’Àrea d’Infància i Joventut convida les famílies de la vila a participar en totes les activitats que s’han preparat i a gaudir del seu temps d’oci de les vacances de Nadal amb el Jokirama on Tour.