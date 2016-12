Treballadors de l'Ajuntament del Vendrell protesten per l'incompliment de drets

Els representants de tots els col·lectius de treballadors de l’Ajuntament del Vendrell i de la Residència la Muntanyeta, integrats per més de 500 treballadors, han presentat aquest dijous, dia 22, una reclamació a la Inspecció de Treball perquè insti l’ajuntament vendrellenc a complir un seguit de reclamacions que amb en els darrers anys s’han deixat de prestar o simplement n’ha resultat greument minvada l’aportació per part del consistori.

Segons que han explicat els treballadors, reclamen que es compleixin els acords establerts segons el conveni vigent entre els treballadors i l’Ajuntament del Vendrell "perquè no hi ha hagut fins ara cap normativa legal que pugui justificar les retallades i canvis aplicats en els darrers anys".

En un comunicat signat per la Junta de Personal, Comitè de Personal i representants de la Residència la Muntanyeta, expressen que "per la nostra part sempre hem mantingut una postura de diàleg envers el consistori per tractar aquests temes, i hem estat oberts a les diferents propostes que ens han fet els seus interlocutors, com la reducció que s’està aplicant en els darrers anys en les respectives partides pressupostàries, però la postura actual de l’Ajuntament ens ha portat directament fins a Inspecció de Treball a reclamar aquests drets adquirits".

Per altra banda, els representants dels treballadors de l'administració local vendrellenca apunten també que "encara estem pendents de la sentència del contenciós administratiu en quant a diversos temes que ens afecten molt directament com els augments salarials i els trams. Esperem que ben aviat hi hagi un punt d’inflexió en l’actitud dels representants de la sobirania local al Vendrell envers els seus treballadors i persones que fan que cada dia la màquina administrativa actui amb la màxima eficiència i rapidesa davant la realitat del municipi".

Aquest dijous al matí, un grup nombrós de treballadors s’ha plantat a la plaça Vella per demanar a l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, poder cobrar la paga doble de Nadal el 22 de desembre, com marquen els convenis vigents. "Ell ha respost amb un decret ordenant que sigui signada avui mateix per fer-se aviat efectiu el pagament als treballadors".