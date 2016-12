L'Obra Social 'la Caixa' aporta 4.320 euros al projecte solidari "Fem pinya" del Vendrell

L’Obra Social “la Caixa” ha fet una donació de 4.320 euros al projecte “Fem pinya" per les nenes i els nens del Vendrell, que té com a objectiu recollir fons destinats a ajudes de menjadors escolars. El director de l’oficina de Caixabank de la Carretera de Valls, Pere Marcé, i el cap de colla dels Nens del Vendrell, Pere Rovira, han signat aquest dijous al migdia el conveni de col·laboració que oficialitza el donatiu. L’acte s’ha dut a terme a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Vendrell i també hi han estat presents l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer i el regidor de Serveis Socials, Rafel Gosálvez.

Recordem que el projecte “Fem pinya" és un programa iniciat l’estiu del 2013 des dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb la colla castellera dels Nens del Vendrell, amb la finalitat de garantir una bona alimentació a tots els nens i nenes del municipi, i en especial a aquells que, per motius econòmics i familiars, es troben en una situació de més vulnerabilitat. Aquest va ser el punt de partida d’un projecte que ha anat creixent i al qual s’han sumat nombrosos col·lectius de la vila, tant entitats com voluntaris.

Des de l’any 2013, l’Obra Social “la Caixa” ha anat fent importants aportacions anuals al projecte solidari. Tant el cap de colla dels Nens del Vendrell com l’alcalde i el regidor de Serveis Socials han agraït el donatiu de l’Obra Social “la Caixa” i han valorat positivament el fet que el “Fem pinya” hagi permès crear una xarxa solidària a la vila del Vendrell. Pere Rovira ha puntualitzat que per la colla castellera és una satisfacció col·laborar amb un projecte que coincideix plenament amb un dels objectius de l’entitat i és “que ningú es quedi enrere”.

Els diners del projecte “Fem pinya” es destinen a complementar les beques de menjador que atorga la Generalitat de Catalunya i que també compten amb una aportació de l’Ajuntament del Vendrell. Un altre dels valors importants del projecte, segons l’alcalde, és que el "Fem Pinya" permet agilitzar la resposta en casos d’extrema urgència. Les beques arriben parcialment als escolars en forma de 2,3,4 o 5 dies setmanals de cobertura del menjador escolar.