Els Castellers de Vilafranca protagonitzen un vídeo de 360 graus del New York Times

Els Castellers de Vilafranca són els protagonistes d'un vídeo amb una imatge que es pot veure en 360 graus i que el prestigiós diari nord-americà The New York Times ha penjat al seu web aquest dilluns, festivitat de Sant Esteve a casa nostra.

Les imatges són certamen espectaculars i s'hi pot veure la construcció del 4d10fm que els verds van carregar per la diada de Sant Fèlix d'aquest any. Era el primer 4d10fm dels vilafranquins en tota la història, un castell que setmanes després descarreguerien al Concurs de Tarragona.

The New York Times penja cada dia un vídeo gravat amb la tecnologia dels 360 graus i que permet l'espectador veure la imatge corresponent des de tots els punts de vista. En aquest cas, es titula "Com construir una torre humana" i, elaborat per Drew Gardner, Maureen Towey i Kaitlyn Mullin, explica que els castells són una pràctica "única a Catalunya" i que amb el fet que persones pugin unes a sobre d'altres es poden arribar a construir torres de fins a 10 pisos d'alçada, com és el cas.

L'enllaç per poder veure aquest vídeo dels verds és el següent: https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000004671426/how-to-build-a-human-tower.html