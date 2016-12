Detingut a Calafell un membre de l'Ndrangheta, la màfia calabresa

Agents de la Policia Nacional han detingut a Calafell un home de 52 anys i natural de Milà (Itàlia), relacionat amb la màfia calabresa "Ndrangheta". L'arrest ha estat fruit de la col·laboració amb els Carabinieri italians i motivada per una ordre europea de detenció i lliurament emesa per la Fiscalia General de Milà. El detingut figurava encartat a l'operació "Metallica" en què es va detenir 24 persones i van confiscar actius financers per més de 62 milions d'euros, 51 quadres d'autor -tres de procedència espanyola- i altres obres d'art i peces d'arqueologia.

Les autoritats italianes van alertar la Policia Nacional espanyola sobre la possible presència d'un pròfug de la justícia italiana a casa nostra. Concretament, manejaven informacions sobre una trobada que anava a mantenir pròximament el fugitiu a la província de Barcelona amb una dona procedent d'Itàlia, i que anava a desplaçar-se en avió fins a l'Aeroport del Prat. Amb aquesta informació es va establir un dispositiu que va permetre localitzar i detenir al reclamat als voltants de l'estació de trens de Calafell, on s'havia citat amb la persona procedent d'Itàlia. Durant la detenció se li va intervenir entre les seves pertinences una carta d'identitat falsificada, pel que se li ha atribuït a Espanya la comissió d'un delicte de falsedat documental.

Encartat en l'operació "Metallica"

L'arrestat tenia pendent una condemna d'11 anys, 7 mesos i 20 dies, per blanqueig de capitals i associació mafiosa. Es trobava encartat en l'operació "Metallica", dirigida per la Fiscalia Investigativa Antimafia, dirigida contra un grup mafiós, lligat a la màfia calabresa "Ndrangheta", i responsable de tota mena de fraus i extorsions amb l'objectiu d'adquirir el control d'activitats econòmiques i el cobrament de crèdits.

L'operació "Metallica" es va saldar a Itàlia amb la detenció de 24 persones, la confiscació de diners i actius financers per un import de 62.140.000 euros, 51 quadres d'autor -tres dels quals són de procedència espanyola i estaven buscats per la Interpol-, 7 obres d'art i diferents objectes arqueològics.

L'operació ha estat desenvolupada per agents del Grup II de Delictes contra el Patrimoni de la UDEV Central i del Grup II de Crim Organitzat de la UDICO de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.