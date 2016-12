Mor als 59 anys el locutor de Ràdio l'Arboç Genís Rovira

El locutor de Ràdio l'Arboç Genís Rovira va morir el passat dissabte, dia 25 de desembre i a l'edat de 59 anys, després de patir una aturada cardíaca mentre celebrava el Nadal en companyia dels seus familiars.

Segons que ha informat aquest dimecres la mateixa emissora, Rovira era el presentador del programa "Penedès Misteriós" de Ràdio l'Arboç des de l'any 2005, i era molt conegut entre tots els seguidors del món del misteri i les paraciències. El programa s'emetia setmanalment les mitjanits del diumenge al dilluns.

Genís Rovira era un apassionat del món ufològic, i va ser el precursor de les primeres trobades sobre aquesta temàtica a terres tarragonines, arribant a organitzar a Bellvei una alerta OVNI durant els anys 90 que va aplegar a milers de persones. També ha estat el precursor del projecte "Deltaneas", per convertir el poble abandonat de Selma (Montmell) en habitable i autosuficient, amb innovadores tècniques de cultius ecològics i energies renovables. També cal destacar les seves col·laboracions amb importants periodistes del món del misteri com David Parcerisa, Ignacio Darnaude, Enrique de Vicente, Andreas Faber Kaiser o Javier Sierra.



Actualment, Genís Rovira treballava com a repartidor a l'oficina de Correus del Vendrell, municipi on era molt conegut i molt estimat entre els seus companys de feina, que han quedat molt consternats per la pèrdua. Rovira era una persona molt vital, i destacava per la seva positivitat i el bon humor que sempre desprenia.

L'equip humà de l'emissora municipal de l'Ajuntament de l'Arboç vol expressar el més sincer condol als familiars i amics de Genis Rovira. L'enterrament de Rovira s'ha previst per aquest dimecres, a les 4 de la tarda, a Església parroquial de Santa Maria de Bellvei.