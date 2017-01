Cau al Vendrell un mafiós de la 'Ndrangueta italiana

Els Mossos d'Esquadra han detingut al municipi del Vendrell, aquest dimarts, dia 3, un home de 43 anys i nacionalitat italiana, com a presumpte autor d’un delicte de falsedat documental i per una Ordre Europea de Detenció i Recerca emesa per autoritats judicials d’Itàlia. L'home era membe de la popular màfia calabresa de la 'Ndrangueta.

Es dóna la circumstància que és el segon mafiós d'aquesta organització criminal italiana que és detingut a la comarca del Baix Penedès en els darrers dies, després que, el 20 de desembre passat, la Policia Nacional espanyola detingués un fugitiu a l'estació de Calafell amb una pena de presó pendent de gairebé 12 anys.

En el cas de la detenció del mafiós al Vendrell a càrrec dels Mossos d'Esquadra, la investigació va començar gairebé per causalitat, arran de la vigilància per uns robatoris en una urbanització vendrellenca, el 27 de desembre. Una patrulla policial va observar un vehicle estacionat amb matrícula italiana.

En la consulta realitzada a nivell internacional els mossos van tenir accés a una informació segons la qual es tractava d’un vehicle investigat per les autoritats italianes. D’aquesta informació es desprenia que aquest tot terreny pertanyia a la parella d’un home vinculat a la màfia calabresa i sobre el qual hi pesava una Ordre Europea de Detenció i Entrega emesa per l’autoritat judicial d’Itàlia.

La informació disponible detallava que l’investigat era un fugitiu condemnat a 23 anys de presó per tràfic de drogues a Itàlia. Aquesta persona havia subministrat cocaïna a l’organització mafiosa des dels anys 90 i està considerat com una figura preeminent del narcotràfic a nivell internacional.

Donades les característiques del fugitiu, el Grup de Recerca Activa de Fugitius es va fer càrrec de la recerca de l’investigat i de la coordinació amb les autoritats italianes. Durant les indagacions realitzades van poder constatar que els pares i el germà del detingut utilitzaven el vehicle estacionat. Per aquest motiu, des de la localització del vehicle els policies van establir una vigilància discreta per detectar el moment en què qualsevol persona hi accedís i així poder determinar el parador del fugitiu. De tota manera, donada la perillositat de la persona investigada i les mesures de vigilància que podia adoptar per evitar ser detectat per la policia, els investigadors van adoptar altres mesures d’investigació.

Finalment, aquest dimarts, cap a les 07.40h els agents van observar que el vehicle es posava en moviment i que es dirigia cap a l’autopista AP-7 en sentit nord. Ràpidament dues patrulles, una del Grup de Recerca Activa de Fugitius i una altra de la Unitat d’Investigació del Vendrell, en van iniciar el seguiment. Els policies van acreditar que a l’interior del tot terreny hi viatjaven només els pares i el germà del detingut i que es dirigia cap a França. Paral.lelament, altres mossos van estar pentinant la urbanització del Vendrell on havia estat estacionat el vehicle per mirar d’obtenir més informació que pogués conduir a la detenció del figitiu.

Cap a les 12.40 hores una de les patrulles va observar un home que passejava un gos per un dels carrers de la urbanització i que tenia una gran semblança física amb la persona que recercaven. Després de seguir-lo discretament el van interceptar en el moment que volia accedir a una casa propera. En veure’s sorprès pels agents l’home va esgrimir una carta d’identitat italiana que, un cop a comissaria, els investigadors va comprovar que era falsa. La identificació que es va fer en dependències policials va acreditar la identitat real del fugitiu que va ser detingut en aquell moment per donar compliment a l’Ordre Europea de Detenció i Recerca i per un delicte de falsedat documental.