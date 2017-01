La plaça Vella del Vendrell compta amb noves jardineres

Aquest dilluns, a la plaça Vella del Vendrell, han estat instal·lades tres jardineres amb magnòlies, que donaran una nova fisonomia a aquest espai urbà després de la retirada, el passat mes d’octubre i per motius de prevenció i seguretat, dels tres arbres que hi havia. Els plàtans que van ser retirats eren més que centenaris perquè havien estat plantats a la zona l'any 1907.

El regidor de Via Pública i Parcs i Jardins, Josep Marrasé, ha explicat que s’han triat magnòlies per instal·lar-les a les jardineres perquè és un arbre que no embruta i que fa flor, i també perquè les jardineres són mòbils per poder-les treure quan sigui necessari, com en el cas de les jornades festives de la festa major de Santa Anna.

El regidor d’Urbanisme, Josep Mercadé, ha dit de la seva banda que aquesta actuació a la plaça Vella s’emmarca en un projecte més global de millora del paisatge urbà i de la mobilitat que afecta altres zones de vianants, com pot ser la recent ampliació en trams del carrer Prat de la Riba i el carrer Dr.Robert.

Properament, s’acabarà d’adequar la cèntrica i històrica plaça vendrellenca amb una actuació sobre la font i amb la instal·lació de nou enllumenat.