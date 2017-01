L'Ajuntament de Calafell adjudica les obres de remodelació d'un tram del carrer Jesús

L'Ajuntament de Calafell ha adjudicat les obres de remodelació del primer tram del carrer Jesús, al nucli antic. Aquest tram està comprès entre l’entrada al barri venint de l’autopista fins al carrer Mare de Déu de la Cova, que inclou la plaça de Cal Cubano. Les obres duraran vuit mesos. El segon tram, fins a la rambla Mossèn Jaume Tobella, es renovarà a continuació.

L’adjudicació ha recaigut en l’empresa constructora Becsa, per un preu de 512.220 euros més IVA. L’adjudicatària va oferir millores per un import de 103.325 euros, consistents a renovar el carrer Marquès de Samà, entre el carrer Jesús i la zona d’aparcament de l’Edifici El Sindicat. Aquesta obra forma part del Pla de Barris del nucli antic, finançat al 50% entre la Generalitat i l’Ajuntament.



La remodelació (a la fotografia adjunta, una imatge virtual del projecte) seguirà el model ja aplicat als altres carrers renovats a Calafell dins del Pla de Barris. És a dir amb una plataforma única, que acabarà amb el problema de l’estretor de les voreres, i un empedrat de llambordes. A més del paviment, es renovaran tots els serveis públics i desapareixerà el cablejat aeri. La plaça de Cal Cubano, segons el projecte, esdevindrà un punt de vida i activitat, al davant de la nova biblioteca que aquest mateix gener es comença a habilitar a l’Edifici El Sindicat.



L’obra s’ha dividit en dues fases per adequar-la a la possibilitat inversora de l’Ajuntament, però sobretot per limitar al màxim l’afectació a la circulació, atés que el carrer Jesús és una de les principals artèries viàries del nucli antic. L’Ajuntament, per tant, demana la màxima comprensió a tothom per les desviacions provisionals que caldrà fer durant les obres i avança que, un cop acabades, es restabliran els sentits de circulació actuals.



L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “dins del Pla de Barris hi ha dos grans tipus d’obra: la creació d’equipaments per nova construcció remodelació d’edificis existents i la renovació de carrers i places”. Afegeix que “ja s’han realitzat obres viàries com les dels carrers Torredembarra, Barcelona i Església i de la plaça Constitució. Ara ve el carrer Jesús i, tot seguit, vindrà el carrer del Mar”.



Ferré ha defensat també que aquestes obres es facin ara “malgrat que de mancances de carrers n’hi ha absolutament a tots els nuclis i urbanitzacions del municipi, però en el cas del nucli antic hi ha subvencions del 50% de la inversió i no estan les coses com per a deixar-les passar”. En aquest sentit, l’alcalde ha recordat que “aquest 2017 hi haurà un pla de millora de carrers, amb una inversió important, en el conjunt del municipi”.