Un accident a l'AP-7 a Banyeres del Penedès obliga a tallar totalment l'autopsita en sentit nord

La matinada d'aquest dimarts hi ha hagut un accident de trànsit a l'autopista AP-7 al seu pas per Banyeres del Penedès, en sentit nord, que ha obligat a tallar totalment la circulació de vehicles per l'indret.

L'accident s'ha produit al voltant de les 4.40h al quilòmetre 212 de la via ràpida, en direcció a Barcelona, quan per causes que es desconeixen un camió ha topat per darrere amb un altre vehicle pesant. Com a conseqüència de la col·lisió, s'ha produit la pèrdua d'una càrrega de fruites i verdures a la calçada i hi ha hagut un ferit de pronòstic lleu. L'accident ha obligat a tallar totalment el trànsit de vehicles en el mateix sentit de la marxa dels camions i no ha estat fins les 9.15h que no s'ha pogut reobrir un dels tres carrils de l'autopista. Posteriorment, a les 10.30h s'ha restablert la circulació per un segon carril i la via ràpida ha quedat del tot normalitzada a les 12.08h.

Desviaments per l'N-340 i la C-32

Com a mesura alternativa per mirar de no col·lapsar el trànsit per l'autopista afectada, s'han habilitat desviaments a la zona del Vendrell tant per la carretera N-340 com en direcció a l'autopista C-32. L'acumulació de vehicles a la carretera estatal ha provocat, per exemple, cues de 3 quilòmetres al municipi del Vendrell i de fins a 11 quilòmetres a l'alçada de l'Arboç, en sentit Barcelona. Pel que fa a la mateixa autopista AP-7, a mig matí encara hi havia 5 quilòmetres de retenció de trànsit, mentre que els problemes a l'N-340 havien quedat resolts. Finalment, a quarts d'una tampoc no es registrava cap retenció a l'autopista.

La imatge que acompanya aquesta informació és de Televisió de Catalunya.