El Casal Popular de Vilafranca acull dissabte el primer mercat d’intercanvi de roba

El Casal Popular de Vilafranca acollirà dissabte d’11 a 13h el primer mercat d’intercanvi de roba i complements obert a tothom qui vulgui participar-hi. Per fer-ho només caldrà portar roba o complements avui dimarts de 10h a 13h i de 18 a 20h, dimecres de 18h a 20h, dijous 12 de 17h a 21h, divendres de 17h a a 21h o dissabte de 9 a 11h i a canvi es lliuraran uns tiquets que serviran al mercat per escollir les peces que es vulguin.



Cada persona podrà portar un màxim de 10 peces i l’únic requisit és que estiguin en bon estat. No s’acceptarà roba interior i l’intercanvi serà exclusivament no monetari. Els tiquets tindran validesa per aquest mercat intercanvi i per a tots els mercats que el grup de consum organitzador de l’activitat, la Bresca, munti en un futur, ja siguin de roba o d’altres productes.

La regidora Maria Ferrerons, explica que el grup de consum la Bresca va néixer fa cinc anys i en fa dos que són una secció del Casal Popular. “Som una dotzena d’unitats familiars que fem comandes col·lectives de fruita, verdura, pa, ous, etc. Ens qüestionem la societat i els hàbits de consum, des d’on ve fins a com es produeix tot el que comprem”.

Del mercat d’intercanvi els organitzadors destaquen com amb l’intercanvi el que es fa és allargar la vida de tot tipus de productes que, pel motiu que sigui, per a nosaltres ja no tenen valor d’ús però que encara poden ser útils per a altres persones. “I amb l’intercanvi, no monetari, ens emplacem també a avançar en la construcció d’un nou sistema econòmic que no es basi en el creixement continu i desmesurat, en el consumisme i en l’explotació de les persones i la natura”, clouen des de l’entitat.