Nou sistema de tancament al pas de vehicles a la desembocadura de la riera de la Bisbal en cas de riuades

L'Ajuntament del Vendrell ha presentat el nou sistema de tancament de pas de vehicles de la riera de la Bisbal, en la seva desembocadura a la platja de Sant Salvador, en episodis de riuades.

Fins ara, el tancament es feia amb tanques que, en ocasions i de forma incívica, eren retirades per alguns conductors per poder passar i no es tornaven a col·locar, la qual cosa suposava un risc per aquests conductors i per a altres que passaven posteriorment.

Per evitar aquesta perillositat a causa d’una actitud incívica, des de l'àrea de Protecció Civil de l'Ajuntament del Vendrell s’ha cregut oportú la col·locació d’un sistema de tancament fix mitjançant una cadena. La instal·lació ha anat a càrrec del departament de Via Pública i el tancament en situacions de riuades el continuarà fent la Policia Municipal.

De moment, aquesta tancament amb cadena s’ha instal·lat a la desembocadura de la riera de la Bisbal, tant en sentit cap a Calafell com en sentit cap a Sant Salvador (a l’altura del càmping). Properament, aquest mateix sistema s’instal·larà al nucli del Vendrell en punts que també s’hi acumula aigua quan hi ha pluges fortes: un sota el pont on conflueixen la

riera de la Bisbal i el torrent del Lluc, i un altre al pas sota de la via del tren que comunica la plaça del Mercat amb els barris del Puig i el Pèlag.

El regidor de Governació de l'Ajuntament del Vendrell, Rafel Gosálvez, ha explicat que aquest nou sistema de tancament té l’objectiu de millorar la seguretat i d’evitar situacions de risc quan hi ha pluges fortes i es produeixen riuades.