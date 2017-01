Un esmorzar popular, novetat dels Raimons vilafranquins per a la festa d’enguany

L’Agrupació de Raimons de Vilafranca ha presentat aquesta setmana els actes que organitzen per a les festes de Sant Raimon de Vilafranca, que compten amb la novetat d’un esmorzar popular que es farà diumenge 22 de gener a la rambla de Sant Francesc. Primer, però, han muntat per dissabte al vespre el 39è sopar de Raimons i Raimundes, al qual tenen previst que assisteixin una quarantena de persones i on hi haurà el tarragoní Raimon Puig com a convidat, qui ha estat tres mesos fent una ruta en caiac per Alaska.

La trobada es farà a les sis de la tarda al bar Mercè, on faran el tradicional berenar i taller per als petits. Després visitaran el campanar de l’església de la Trinitat i es faran la foto de família i, seguidament, tornaran al bar Mercè a sopar. Diumenge 22 de gener es durà a terme la novetat d’enguany, l’esmorzar popular a la rambla de Sant Francesc, que es farà a partir de les 10 del matí. Cal destacar que part dels diners que es guanyin amb l’esmorzar anirà destinat a La Marató de TV3. Després, a partir de les 12, també a la rambla, hi haurà estirada de corda, a la qual hi participaran equips de deu persones.

Finalment, dissabte, 28 de gener, els Raimons han organitzat la seva tercera festa, gratuïta, a Cal Bolet. Serà a partir de les 00.30 i l’amenitzaran els dj Ratman i Bobin.

Tothom que vulgui inscriure’s a l’estirada de corda –que té un preu de 25 euros per grup– cal que ho faci a la web www.raimons.cat. També es pot fer trucant al 671 65 10 56 o enviant un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .">Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .