Josep Marrasé deixa ERC per continuar al govern del Vendrell

El regidor d'ERC a l'Ajuntament del Vendrell, Josep Marrasé, ha anunciat aquest dimecres a la tarda que deixa de ser militant de la formació política d'esquerres, que abandona el grup municipal corresponent i que passa a integrar el Grup Mixt per continuar a l'equip de govern amb el PSC i CiU. La decisió és conseqüència de les diferències que manté amb l'executiva local d'ERC i amb la fins ara seva companya de grup, Eva Mata, que aquest mateix dimecres al matí ha estat expulsada del govern per part de l'alcalde socialista, Martí Carnicer.

En una roda de premsa en la que ha manifestat que prenia la decisió "amb dol i molt a pesar meu", Marrasé ha explicat que ha decidit deixar ERC, partit al qual milita des de fa més de deu anys i amb el qual el seu avi va arribar a ser regidor durant la República, perquè creu que el partit posa davant seu els interessos polítics de la formació a la necessitat de treballar pel Vendrell. Josep Marrasé ha acusat l'executiva local d'ERC de no estar a favor del diàleg i el consens amb el govern vendrellenc per treballar pel municipi i de fer més costat a Eva Mata, una regidora que, segons Marrasé, ha votat de manera diferent al plenari municipal en molts temes consensuats prèviament i sense ni tan sols comunicar-ho al qui era el company de grup municipal.

Marrasé també ha comentat que les diferències entre Eva Mata i el govern vendrellenc han estat nombroses al llarg dels darrers mesos i que també des de fa temps "el president local i regional sabien del comportament de Mata. Ara no em quedo a ERC perquè no vull ser a l'oposició", segons que ha reconegut Josep Marrasé que li ha demanat el partit després del cesament de la regidora independentista del govern del Vendrell. "El més senzill era anar cap a casa, però no sóc d'aquests i vull treballar pel poble, més bé o més malament, i, per tant, acabaré la legislatura al govern", ha afegit el ja exregidor d'ERC.

Marrasé ha reconegut també les seves diferències amb Eva Mata, amb la qual, segons el mateix regidor, no parla "des de dilluns de la setmana passada", dia 2 de gener.

El mateix regidor ha conclòs que se sent "legitimat" per continuar com a membre del govern del Vendrell al marge d'ERC i que "no em sento recolzat per l'executiva local partit", del qual, això sí, també afirma no tenir "cap queixa" més enllà del Vendrell.