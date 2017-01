ERC acusa el govern del Vendrell d'aturar la gestió pública de serveis capdals

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Vendrell ha fet aquest dimecres al vespre una roda de premsa per valorar el “trencament” del pacte de govern al municipi i, a més de donar-li suport a través de dirigents comarcals, regionals i fins i tot a nivell nacional, creu que la regidora Eva Mata ha estat expulsada per l’alcalde perquè impulsava la remunicipalització de projectes de serveis que, segons ERC, costen al consistori molts més diners dels que hauria d’abonar a l’empresa privada Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) responsable de la seva gestió a la població. ERC i la ja exregidora del govern vendrellenc han emès dures acusacions contra l’alcalde, el socialista Martí Carnicer, i el seu equip de govern.

El president local d’ERC, Jaume Vallès, ha destacat d’entrada que ERC, que ha insinuat l'existència d'alguns "interessos" perquè FCC gestioni diversos serveis públics al Vendrell, va acceptar d’entrar al govern local amb el PSC i CiU abans fins i tot de conèixer les regidories que duria perquè volia treballar pel Vendrell des del govern i “canviar moltes coses”, especialment projectes d’importància, més enllà de “tapar forats i tallar arbres”, com ha insinuat Vallès que el govern va encarregar finalment a ERC. Entre els projectes que ERC volia millorar hi ha la neteja viària, el transport públic i la gestió ambiental. I el president d’ERC ha estat especialment dur en afirmar que el partit republicà ha pogut comprovar -i documentar en un estudi- el “decalatge gran” que hi ha entre el que costa la prestació del servei de neteja viària i el que abona l’Ajuntament del Vendrell pel mateix. Segons ERC, la diferència estaria en uns 600.000 euros.

El mateix responsable d’ERC al Vendrell, juntament amb la regidora apartada del govern aquest dimecres, ha continuat per explicar que Eva Mata sempre ha treballat per millorar aquests serveis i fer-los sobretot més econòmics pel municipi. Però, segons ERC, Mata també sempre s’ha trobat amb dificultats per tirar endavant projectes per part del govern i especialment el seu alcalde. Entre aquests, Mata ha citat l’exemple d’una passera seca a l’espai natural de les Madrigueres “validada fins i tot per l’ACA de la Generalitat”.

Reunió sorprenent

Arribat a aquest punt, des d’ERC s’ha explicat que va acudir aquest dimarts a una reunió amb el govern en principi per exposar-li un estudi de viabilitat econòmica per una hipotètica remunicipalització del servei de neteja viària, però que, “sense ni esperar-ho”, es va trobar amb una llista de greuges del govern sobre el comportament de la regidora independentista i l’anunci de la seva expulsió del govern. “Ja ni vam obrir la carpeta de l’estudi”, ha resumit Jaume Vallès. El mateix dirigent local d’ERC al Vendrell ha afegit que aquest estudi de viabilitat contempla, per exemple, augmentar de 22 a 33 el nombre de treballadors del servei de neteja viària al Vendrell, apujar-los el salari un 4% per adequar-lo als de l’empresa pública i un augment de la freqüència de neteja de carrers i places contemplada en el servei “tot i estalviar-nos 50.000 euros respecte del contracte actual amb Fomento”. A més d’un nou servei de neteja viària, ERC assegura tenir detallats nous contractes de recollida d’escombraries, la gestió de les Madrigueres i temes com la implantació d’una oficina del Síndic del Ciutadà, “però el govern no ens ha deixat tirar-ho endavant”.

El president local d’ERC ha resumit, finalment, que Eva Mata ha estat expulsada del govern local del Vendrell “quan han vist que anàvem de debò en això de voler canviar les coses importants en aquest poble. No ens fan fora per fer res malament, sinó perquè no els deixaríem fer res malament”.

Demanen a Marrasé les actes de regidor i conseller comarcal

Des d’ERC del Vendrell també s’ha fet públic que ja se li ha demanat al seu regidor Josep Marrasé, que ha abandonat el partit per ingressar al Grup Mixt i continuar al govern local, que lliuri al partit independentista tant la seva acta de regidor vendrellenc de Via Pública com la de membre del Consell Comarcal del Baix Penedès, on Marrasé gestiona la cartera de Transparència. Finalment, sobre el fet que el mateix Marrasé ha apuntat hores abans que Eva Mata “no respectava a vegades el que es decidia de votar als plens”, ERC ha respost que “el deslleial ha estat Marrasé, perquè el partit decidíem un posicionament i era ell el que trencava aquesta disciplina de vot”.

Eva Mata, autèntica protagonista de la crisi de govern oberta a l’Ajuntament del Vendrell, ha resumit al final de la roda de premsa que “sento que deixo molta gent orfe de projectes engrescadors i que havien estat il·lusionants pel Vendrell perquè, i en especial en temes de medi ambient, el Vendrell sempre ha estat molt mal tractat en aquests temes”.