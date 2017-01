Cinc persones evacuades per un incendi en un habitatge a Sant Sadurní

Un incendi al carrer Fontanilles de Sant Sadurní, a costat de l'església, ha obligat aquest matí de dissabte a evacuar cinc veïns de l'edifici que han estat traslladats a l'hospital per inhalació de fum. Segons ha informat Radio Sant Sadurní, el foc ha començat al voltant de 2/4 de 7 del matí a un dels pisos del bloc. Fins a la zona s'han traslladat efectius de la policia local i els Mossos d´Esquadra, quatre dotacions de bombers de Vilafranca del Penedès i dos de Martorell, a més de tres ambulàncies.

Tal com recull el mitjà de comunicació municipal, l'interior del pis on s´ha originat al foc ha quedat completament cremat i s'han calcinat bona part dels béns materials. El veí del'immoble on s'han originat les flames, juntament amb dues parelles que vivien als altres habitatges de l'edifici han estat traslladats a l'Hospital Comarcal de Vilafranca com a conseqüència de la inhalació de fum, però cap d´ells de gravetat. Tots ells han abandonat l'edifici pel seu propi peu a excepció de la parella del pis superior, un matrimoni d´edat avançada, que han rebut l'assistència dels agents de seguretat.

La ràpida intervenció dels diversos cossos de seguretat ha permès controlar ràpidament el foc i posar fora de perill els veïns que en aquell moment es trobaven a l´edifici. De moment es desconeixen amb certesa les causes de l'origen de les flames, tot i que els primers indicis apunten a que podria haver estat per un curtcircuit.