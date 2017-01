Gabi Molero ja és el nou cap de colla dels Xicots de Vilafranca

L’assemblea dels Xicots de Vilafranca va escollir divendres Gabi Molero com a nou cap de colla. La seva candidatura va rebre un suport gairebé unànime, amb només tres abstencions, en l’assemblea més multitudinària que recorda l’entitat. Amb el cap de colla es renova bona part de l’equip tècnic, mentre que l’ala social es manté amb pocs canvis aquesta temporada. Esther Vicente continua com a presidenta dels Xicots.

Gabi Molero va exposar la seva planificació i els objectius que preveu per la colla enguany. La seva voluntat és seguir la dinàmica de treball que ha encapçalat els darrers anys Aina Mallol i adquirir més solidesa en els castells màxims assolits el curs anterior, 3 i 4 de 9 amb folre i 5 de 8. Al seu costat, Molero compta Tamara González i Mireia Mata com a sotscaps de colla. Eli Vallejos continua com a cap de canalla, amb el suport de Paloma de la Fuente. Com a responsables de les pinyes, es forma un equip de tres, liderat per Sergi Garcia, Enric Piera i Joanjo Rico, amb Gerard Atmetller com a responsable de folres i Xènia Palà de les crosses.

Pel que fa a la junta social, Esther Vicente té al seu costat Enric Pagès com a vicepresident, Dani Saumell com a tresorer, Ale Rodríguez com a secretària, Cristian Abad com a cap de Comunicacions i Pep Farigola com a responsable de Logística. Fins a 34 persones col·laboradores complementen l’activitat que desenvolupa la junta.

La colla ja es prepara ara per iniciar l’activitat castellera. Aquest dilluns comencen els assaigs de torres i pilars, a les 21 h a Cal Noi-Noi, i divendres 3 de febrer començaran els assaigs extraoficials, especialment indicats per a formació de castellers. El 3 de març ja s’obrirà formalment el calendari d’assaig. La primera actuació prevista és el 4 d’abril a Altafulla.

D’altra banda, els Xicots de Vilafranca participaran amb tres equips al tradicional Torneig Popular d’Estirar Corda de les Festes de Sant Raimon. La colla vermella hi competirà en categoria masculina, femenina i infantil. L’activitat tindrà lloc aquest diumenge a les 12 h a la rambla de Sant Francesc.