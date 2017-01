La Festa Major de Sant Quintí ja és Patrimoni Festiu de Catalunya

La Generalitat ha decidit incloure la Festa Major de Sant Quintí al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, un llistat que compta amb la presència d’algunes de les celebracions més destacades del país, com les festes majors de l’Arboç, Vilafranca, Mataró i Solsona.

En l’informe on es dóna el vistiplau a l’entrada de la festa quintinenca al catàleg, el Govern fa referència als balls centenaris de la vila que han actuat ininterrompudament a la celebració com el Ball de Diables (amb el seu Típic), o també el ball de bastoners, que l’any que ve celebra 200 anys. Al document també s’esmenten altres balls històrics com el dels gegants, el drac, els capgrossos o les panderetes, i les danses històriques que compten amb més de 100 anys de trajectòria que s’han recuperat aquest segle XXI, com són el Ball de Gitanes i el Ball d’en Serrallonga.

Diferents persones i entitats de Sant Quintí han col·laborat amb l’Ajuntament i amb la Generalitat per poder elaborar aquest informe, especialment la historiadora local Maria Àngels Mata, gran coneixedora de la tradició festiva del municipi. Iniciatives com el Campus Joan Amades de la Cultura Tradicional i Popular del Penedès també han ajudat a recollir el material necessari per accedir al reconeixement.

Llarg camí

Tal com han apuntat des de l’Ajuntament de Sant Quintí, aquest només és el primer pas en el camí per aconseguir que la festa major sigui reconeguda com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, que és la categoria més elevada i és la que reconeix els elements o manifestacions de cultura que tenen una història interrompuda de més de 100 anys.

Per fer-ho, el consistori ha avançat que ja ha començat a treballar en la creació de la Coordinadora dels balls populars de Sant Quintí i en la redacció del Protocol de la Festa Major, “aspectes sens dubte necessaris per a l’obtenció de la categoria de Festa patrimonial d’Interès Nacional”, han dit.