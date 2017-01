Mor un motorista de 42 anys en un accident a Sant Martí Sarroca

El Servei Català de Trànsit ha informat que la nit de divendres a dissabte es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 7 de la BP-2121 a Sant Martí de Sarroca, just a l'encreuament amb la BV-2151 cap a Guardiola de Font-rubí. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.28 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta hauria sortit de la via i, com a conseqüència de la caiguda, va resultat mort el conductor de la motocicleta, David Aragon, de 42 anys i veí de Sant Martí de Sarroca però que havia passat tota la seva vida al barri de l'Espirall de Vilafranca. Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.

