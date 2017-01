ERC Vilafranca denuncia les conseqüències econòmiques del monopoli funerari d'Àltima

ERC ha denunciat aquesta setmana que “el monopoli que té Àltima sobre els serveis funeraris costa anualment al conjunt de la ciutadania un sobrecost anual de 560.000 euros, que correspon a més de 1.000 euros per persona que utilitza un servei que sovint arriba als 6.000 euros quan amb altres empreses podria ser molt més econòmic”. Concretament el sobrepreu es correspon a 200.000 euros anuals que afecten a veïns i veïnes de Vilafranca usuaris del servei i a 360.000 pels usuaris que tot i no estar empadronats a la vila moren al municipi.



Els càlculs referents al sobrepreu dels serveis funeraris a Vilafranca, s’han fet amb la col·laboració de l’Associació Contra els Abusos Funeraris i l’associació ESFUNE, una associació de petits empresaris del sector independent. Dos representants d’aquestes entitats, José Luís Manzano i Aureli Sánchez, van acompanyar a ERC en la roda de premsa de denuncia duta a terme aquesta setmana. Segons la portaveu del grup, Mònica Hill, el govern de Vilafranca està col·laborant i facilitant aquest monopoli d’Àltima i lamenta la inacció de CiU i PSC en aquest sentit.

Per aquest motiu en el ple de dimarts presentaran una moció en la qual exigiran al govern tota una sèrie d’accions que demostrarien que els sociovergents volen un lliure mercat i no estan d’acord en què les famílies paguin un sobrecost de més de 1.000 euros per servei. “Volem un equip de govern valent, que no amagui el cap sota l’ala en un servei bàsic com és el funerari”, ha dit Hill.

En la moció ERC reclama, de nou, que el govern actuï i garanteixi la posada en marxa immediata d’un servei bàsic amb preu tancat, que sigui just i digne i es modifiqui l’ordenança de serveis funeraris per adaptar-la a la llei i permetre la lliure competència. Pel que fa al preu de servei tancat, els republicans posen com a exemple Girona, on s’ofereix per 1.500 euros més IVA.

La moció també demanarà que es modifiqui l’ordenança de serveis funeraris per adaptar-la a la llei vigent. L’actual ordenança data de 1998 i manté limitacions que són contràries a la llei vigent de lliure competència. Una de les més “evidents” és l’exigència de que les empreses funeràries que volen treballar a Vilafranca, han de tenir un edifici-tanatori propi, o l’exigència de que les funeràries han de ser autoritzades municipalment per poder oferir serveis a la població, unes demandes que són il·legals actualment ja que la pròpia llei catalana manifesta que aquestes exigències no es poden imposar a les ordenances municipals. ERC exigirà al govern “que obligui a Àltima a llogar les sales de vetlla a altres empreses ja que potser així fins i tot no necessitem ni un segon tanatori ja que amb un sol edifici podríem fer-ho tot”.

Un altre aspecte que ERC vol demanar és el de revisar els protocols entre Àltima, i l’Hospital Comarcal i el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. Aquesta demanda es basa en la voluntat d’ERC de garantir que els familiars puguin escollir en quin tanatori volen anar o quina empresa funerària volen utilitzar, i no com succeeix actualment, “que se’ls redirigeix cap a Àltima, fet que ha generat una denúncia a l’Autoritat Catalana de la Competència, que es troba en curs i que en altres municipis ha acabat amb multes milionàries per als centres hospitalaris i per al propi ajuntament”.