El projecte de jardí de la llar d'infants El Trenet de Cunit va prenent forma

El mes de setembre passat, amb l'inici del curs escolar i coincidint amb el 15è aniversari del centre, des de la Llar d'Infants El Trenet es va posar en marxa un projecte de transformació de pati a jardí.

Durant el primer trimestre del curs s'han dut a terme diferents actuacions amb l'objectiu d'aconseguir un espai més natural per als infants i que els proporcioni opcions de joc més enriquidores. Per convertir l'espai exterior del centre en una zona més d'aprenentatge.

El projecte, fruit de l'esperit innovador de l'equip educatiu del centre -segons s'ha remarcat des de l'Ajuntament de Cunit-, s'ha pogut iniciar amb el suport del consistori municipal i de les famílies dels alumnes. En paraules de la directora del centre, Montserrat Montilla, "per tirar endavant aquest projecte, a més de la il·lusió de l'equip educatiu, és imprescindible comptar amb el compromís de la comunitat educativa. Cal que tots els agents implicats se'l facin seu".

Amb el 2016 va finalitzar la primera fase del projecte, eliminant la tanca que dividia l'espai, adquirint estructures de joc de fusta i plantant 8 moreres. I aquest nou any 2017 s'inicia la segona fase del projecte, que requereix de la participació de les famílies dels alumnes per construir nous espais de joc durant la I Bricofesta del Trenet. Aquesta tindrà lloc al mesos de febrer i març. Serà una jornada lúdica on famílies i equip educatiu treballaran de forma conjunta.

"Es tracta d'una iniciativa que implica el treball de tota la comunitat educativa" apunta Jaume Casañas, regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cunit. "Des de la Regidoria d'Ensenyament estem encantats de donar suport a iniciatives d'aquestes característiques, ja que permeten incrementar notablement la qualitat dels serveis ofertats a la població del municipi, especialment aquells relacionats amb un col·lectiu tan important com és la infància", conclou el regidor.