Pere Regull es compromet a ser més contundent contra els incívics

L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat de diversos regidors i regidores de l'equip de govern, ha visitat aquesta setmana el barri de Les Clotes, sent aquesta la primera reunió a les associacions del nou any. D'aquesta manera, la trobada amb els veïns d'aquest barri va ser la primera en la ronda de reunions que se celebren habitualment amb el veïnat dels barris de Vilafranca. Una cinquantena de veïns es van aplegar per tal de fer arribar a l'alcalde un seguit de suggeriments, queixes i comentaris que afecten el barri de les Clotes. Durant la reunió, que va durar una hora, es van tractar sobretot temes relacionats amb l'incivisme com les molèsties provocades per sorolls en places en horari nocturn i en terrasses de bars que funcionen fora de l'horari autoritzat.

Pere Regull va explicar els veïns que aquest passat any 2016 va incrementar el nombre d'actuacions contra l'incivisme, i va explicar que "aquesta continuarà sent la línia d'actuació: més contundència contra l'incivisme, de qualsevol tipus."

L'altre tema que preocupa el veïnat de Les Clotes és l'ocupació d'immobles. L'alcalde Pere Regull va exposar les dificultats amb què es troba l'administració per tractar d'eradicar aquest problema, pels aspectes legals que existeixen, però va explicar que l'Ajuntament compta amb un equip especial per treballar el tema de les ocupacions des dels flancs que li són possibles, "actuant d'una manera o altra quasi diàriament."

D'aquesta manera, l'alcalde va demanar col·laboració a la ciutadania informant la Policia Local d'ocupacions recents o de desocupacions de les quals es pugui tenir coneixement, "ja que tenir aquesta informació de manera immediata ajuda molt a la nostra actuació."

Aquestes rondes de reunions a les associacions de veïns, se sumen a les trobades que des de fa un temps l'alcalde i l'equip de govern mantenen amb la junta de les associacions de manera més freqüent, amb l'objectiu que el contacte entre veïns i equip de govern sigui més fluid.