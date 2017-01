La CUP de Vilafranca, farta dels “reiterats incompliments” del govern

La CUP de Vilafranca ha denunciat aquesta setmanala manca de planificació de les actuacions de l’equip de govern i l’incompliment reiterat dels compromisos adoptats als plens a través de les mocions aprovades. Segons la regidora Laia Santís aquest fet implica no només que es deixen de banda equipaments col·lectius d’interès cultural o social, com la nova biblioteca, el centre cívic de l’Espirall o l’ampliació de l’Auditori, sinó que fins i tot es financen inversions ni tan sols previstes en cap programa polític. D’aquesta manera en deriva un reiterat incompliment d’alguns plans, com el Pla d’Acció Cultural o el Pla d’Habitatge, que, segons la CUP, no existeix des de fa dos anys.

El portaveu del grup, Marcel Martínez, ha destacat com alguns d’aquests plans es construeixen no només amb una inversió en capital humà i econòmic com ara la contractació de professionals experts sinó que han comptat amb la participació de veïns i veïnes, així com d’entitats i persones expertes convidades. “I tots aquests recursos s’han gastat de forma inútil per res perquè no s’han tirat endavant. A banda dels plans hi ha moltes mocions aprovades al ple que queden en un calaix del govern i no s’arriben a implementar mai. Creiem que és una forma més d’enganyar a la ciutadania” ha afirmat Martínez.

Per evitar que aquesta situació continuï la CUP proposarà en el ple de dimarts un seguit de mesures entre les quals es demana publicitar a la pàgina web municipal l’estat de compliment dels plans municipals i les mocions aprovades o la possibilitat que es debati en el ple de forma ordinària l’estat d’execució d’aquestes.

El que vol la CUP és, doncs, que s’inclogui a cada ple un punt a l’ordre del dia que possibiliti “el debat de l’estat de les mocions o dels plans municipals, que nosaltres puguem preguntar i que el govern pugui explicar com està el tema perquè també sabem que hi ha coses que van més lentes per causes externes, no per culpa de l’ajuntament. Ara bé, volem que ens ho expliquin. Sinó no val la pena que aprovin les mocions”, ha dit Martínez al mateix temps que considera que si el govern no compleix amb el que aprova provoca “un divorci entre classe política i ciutadania cada cop més gran”.

El regidor de la CUP apunta, doncs, que volen anar més enllà del torn de precs i preguntes, on no es pot entrar a debatre l’estat de la qüestió. “Sabem que si s’inclou serà un punt que allargarà més els plens, però el creiem indispensable perquè les mocions és l’única via que té l’oposició a fer les seves aportacions i, per tant, volem saber com està la seva execució”, diuen des de la CUP.

Laia Santís ha recordat que des del 2003 el ple ha aprovat més d’un centenar de mocions aprovades per la CUP i la gran majoria no s’han aprovat “i eren temes importants com ara la moció de la masoveria urbana o el fet de penjar la bandera contra la violència masclista en un edifici municipal. No costa res i que jo sàpiga no ho han fet”.