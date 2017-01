L'executiva del PSC fa costat públicament a l'alcalde del Vendrell en el 'cas Eva Mata'

La Comissió Executiva del PSC del Vendrell ha emès aquest dimecres al vespre un comunicat de suport a la decisió de l'alcalde i que va ser el seu cap de llista de la candidatura PSC-Progressistes del Vendrell el 2015, Martí Carnicer, de retirar les delegacions de govern a la regidora d'ERC, Eva Mata.

En el comunicat, que reproduïm íntegrament aquí, es defensa l'actitud de l'alcalde vendrellenc i es reiteren les acusacions de "deslleialtat" cap a la regidora d'ERC. El PSC afirma, entre d'altres qüestions, que la retirada de competències a Eva Mata no ha estat per "discripàncies polítiques, normals a qualsevol diàleg polític, sinó per haver-se provat documentalment la deslleialtat al poble del Vendrell" en diversos temes, que concreta la nota feta pública.

A la foto adjunta, una imatge del ple municipal a l'Ajuntament del Vendrell aquest dimarts a la tarda, el primer amb Eva Mata -al marge dret- es va asseure al cantó de l'oposició.