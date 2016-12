Derrumband celebrarà el seu desè aniversari enregistrant el seu tercer disc

La banda rumbera penedesenca Derrumband, formada l’any 2006, celebra el seu desè aniversari amb l’enregistrament del seu tercer disc.

Aquesta vegada s’han centrat en un remake de l’únic disc en català del rumbero catalano-argentí, Gato Pérez: Flaires de Barcelunya. Una raresa quasi de col·leccionista que en el seu any (1983) no va tenir massa repercussió. Ara, 33 anys després, la banda penedesenca es troba a l’estudi en plena gravació del que anomenaran A Barcelunya, amb convidats de luxe com Carles Belda, Dani Txarnegö, Xavi Ciurans, Manel Joseph o Rafalito Salazar en una connexió entre diverses generacions. Un disc format per deu temes, ple d’històries quotidianes i reals, que parla dels voltants de Barcelona de l’època i que serà presentat el 4 de març de l’any vinent al Centre Artesà Tradicionarius, Cat de Gràcia.

Mecenes pel projecte

Per fer realitat al disc aquesta vegada els Derrumband han començat una campanya de micromecenatge a través de Verkami per aconseguir els 3.800 euros per poder fer realitat l’edició d’aquest nou CD. Com totes les campanyes de Verkami hi ha diferents possibilitats amb aportacions econòmiques que van des de dels 10 fins als 60 euros o fins i tot la possibilitats per a dos mecenes que aportin cadascú 500 euros i que tindran el privilegi de gaudir d’un concert exclusiu al seu jardi o casa el dia del seu aniversari.

La portada del CD ha estat un disseny de Raimon Benach de l’estudi Ladissenyadora i exmembre del grup.