Les biblioteques obren un concurs per fomentar la lectura infantil

Les biblioteques de l’Alt Penedès i el Garraf engeguen un concurs de lectura organitzat pel grup de treball PEGAinfantil (Penedès-Garraf), format per tots els responsables de les sales infantils de les 11 biblioteques municipals de les dues comarques.

De l’Alt Penedès en són 5: Torras i Bages de Vilafranca del Penedès; La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos; Ramon Bosch de Noya de Sant Sadurní d’Anoia; Maria Àngels Torrents de Sant Pere de Riudebitlles i la biblioteca Jaume Vila i Pascual de Gelida. Aquest grup de professionals va néixer l’any 2013 amb l’objectiu de crear materials de producció pròpia que facilitin la realització d’activitats adreçades al públic infantil per tal de fomentar la lectura i, alhora, treballar de manera conjunta tot compartint recursos.

Mapa literari

El concurs, que va destinat als nois i noies d’entre 9 i 13 anys, vol fomentar actituds positives a l’entorn de la lectura en una franja d’edat on les biblioteques han detectat que davallen els hàbits lectors. Aquesta iniciativa començarà aquest dilluns i finalitzarà al mes de maig. Cada participant rebrà un mapa literari que l’acompanyarà al llarg de tot el període esmentat. En aquest mapa trobarà 4 línies de tren que els portarà a un viatge diferent en funció del tema escollit: humor, aventures, experiències i terror. Cada línia tindrà diverses parades i cada parada proposarà el títol d’un llibre. Els bibliotecaris han elaborat una tria molt acurada de les lectures per tal que siguin engrescadores per al públic a qui van dirigides.

Els participants només hauran de seleccionar la lectura que més els agradi, agafar el llibre en préstec a la seva biblioteca referent i gaudir de la seva lectura. Un cop llegits un mínim de quatre llibres del mapa, i demostrada la seva lectura a partir de les preguntes formulades pels bibliotecaris, els concursants rebran un diploma viatger i entraran en el sorteig d’un premi literari.