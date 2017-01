Swing amb Saphie Wells & The Swing Cats per encetar el Cava Jazz

Dissabte, a les onze de la nit, arriba la primera actuació de la dinovena edició del Cava Jazz de Guardiola de Font-rubí amb l’actuació del grup Saphie Wells & The Swing Cats, que presentarà un repertori de swing recordant temes clàssics del jazz en format acústic i original.

Amb la càlida melodiosa veu de Saphie Wells, acompanyada de tres grans instrumentistes, el treball repassa al més pur estil dels anys 30 i 40 temes d’artistes com Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Cheet Baker, Duke Ellingtone, George Gershwin, Jimmy McHugh i Dorothy Fieds, entre d’altres. L’actuació tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Recreatiu “La Cooperativa” de Guardiola de Font-rubí i el preu de l’entrada serà de 10 euros (5 per a joves de 14 a 20 anys), i inclou una consumició de cava Pere Olivella Galimany i un tast de productes de la Xarcuteria Cal Serra i del Molí d’Oli Pere Lluch. També hi ha la possibilitat de fer un menú gastronòmic al Restaurant Cal Pau Xich per 28€ amb l’entrada al concert inclosa.