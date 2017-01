TV3 ofereix la minisèrie "Habitacions tancades" gravada en espais emblemàtics de Vilafranca

TV3 emetrà “Habitacions tancades”, una producció de TV3, Diagonal TV i TVE, dirigida pel vilafranquí Lluís M. Güell i basada en la novel·la de Care Santos, traduïda en 10 països, entre ells, França Alemanya, Itàlia i Romania.

Adriana Ugarte, Álex García, Ramon Madaula, Jan Cornet, Francesc Orella i Raúl Peña són els protagonistesd’aquesta ficció d’època que aborda la història i els secrets dels Lax, una poderosa família burgesa.

Tota família té un secret i la dels Lax, una de les nissagues més distingides de la Barcelona de finals del segle XIX i primera meitat del XX, no podia ser menys.

Violeta Lax (Bea Segura) torna a casa per supervisar les obres que han de convertir l’antiga mansió de la família en un museu dedicat al seu avi, Amadeu Lax (Alex García), un famós retratista. Però l’aparició d’un cos momificat en una habitació secreta portarà la Violeta a descobrir el passat obscur de la seva família.

En el primer capítol que s’emetrà dimecres a la nit (22.25h) narra l’inici de la investigació de Violeta Lax, la néta del famós pintor. Després de la descoberta inesperada d’un cadàver a la residència familiar dels Lax, la Violeta comença amb les seves indagacions. Es traslladaran a principis del segle XX per descobrir l’itinerari vital i sentimental d’Amadeu Lax, a qui se’l coneixerà des de la seva infància més tendra, període en què es construiran bona part dels seus trets identitaris: la relativa desafecció cap a la seva mare i, especialment, la rivalitat insana que mantindrà sempre amb el seu germà Joan. La rancúnia i l’odi enquistat en tots dos serà la llavor que desembocarà de forma tràgica en la conclusió del relat.

A través de trànsits subtils entre l’actualitat i el passat, l’espectador serà testimoni de les investigacions de la Violeta i, a la vegada, del desenvolupament dels esdeveniments que van tenir lloc entre les parets de la mansió Lax, des del moment en què els seus habitants van creuar per primera vegada el llindar del palauet.

El segon capítol s'emetrà dijous, a les 22.35. En ell s’explica com la Violeta continua amb les seves investigacions per descobrir qui va matar la seva àvia Teresa. Se situa al primer terç del segle XX i l’espectador serà testimoni de com l’Amadeu coneix la Teresa, una dona bella i fràgil, destinada a convertir-se en la persona que més influirà en el pintor. Tots dos compartiran un amor pur i absolut. L’Amadeu sent una veritable adoració per la seva esposa i ella admira la genialitat del seu marit; però ni l’un ni l’altre aprendran mai a estimar-se com cal.

Mentre assisteix a la inexorable decadència de les indústries Lax, l’Amadeu ha d’afrontar una doble frustració, és tan incapaç de gestionar el llegat del seu pare, com de consolidar el seu matrimoni. Ni tan sols el naixement del petit Modest aconseguirà recompondre l’univers dels Lax, una nissaga que sembla marcada pel signe de la tragèdia. Una tragèdia que es revelarà amb cruesa davant els incrèduls ulls de la Violeta, l’última descendent de la nissaga Lax.