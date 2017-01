La màgia de Jorge Blass arriba dissabte a la nit a l’escenari del teatre Casal

Dissabte arriba al teatre Casal de Vilafranca l’espectacle Palabra de Mago, l’última producció teatral de Jorge Blass, una reflexió sobre l’apassionant món dels mags.

“Som persones honestes... o uns tramposos? A l’edat mitjana ens cremaven a la foguera i al segle XXI el públic compra entrades per veure’ns als teatres, encara que alguns mags haurien d’haver estat cremats fa temps...”.

Blass reflexiona dient: “Som autèntics manipuladors de la percepció, la nostra feina aconsegueix fer-vos veure i creure el que mai heu vist, oblidar allò que teniu davant del nas. En realitat, juguem amb les vostres ments, som gent de fiar, sempre avisem que us enganyarem, i ho fem amb delicadesa”.

Durant una hora i mitja, el jove mag madrileny presenta un espectacle sobre el qual afirma: “Il·lusionaré centenars, potser milers de persones, que tant de bo que vinguin a gaudir del millor engany que poden experimentar, la màgia. No us perdeu totes les noves il·lusions que he preparat, us sorprendran. Paraula de mag”.