Onze pinzells vilafranquins a l'Aula de Cultural del Fòrum Berger Balaguer

L’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer acull avui la inauguració de l’exposició “Pinzells de Vilafranca”, fruit d’una selecció d’obres del fons d’art de la Fundació Pinnae, que ara ha decidit donar a conèixer perquè el públic vilafranquí i penedesenc en pugui gaudir.

El fons de la Fundació Pinnae, s’ha anat forjant durant els més de 30 anys d’activitat ininterrompuda en aquesta mateixa sala d’exposicions que amb el pas del temps, ha pogut recopilar un interessant fons d’art format per obres d’artistes d’arreu.

Fins al 26 de febrer es podrà veure, a la sala de Pinnae, una petita mostra d’aquest fons, amb una selecció d’obres, totes d’artistes vilafranquins. Les peces seleccionades per a l’ocasió pertanyen a diferents generacions, i amb la seva selecció es vol donar a conèixer una petita part de la propietat de l’entitat.

Un fons que cal dir que està ben viu i sobre el qual, sovint, la fundació rep demandes d’institucions molt diverses amb peces que es cedeixen per a altres exposicions.

Temàtica variada

La temàtica de l’obra seleccionada per a aquesta ocasió és àmplia i variada; hi predomina el paisatge, però també hi ha interiors i natures mortes. Són obres que segurament no deixaran indiferent el visitant. Pertanyen a artistes que s’han pogut veure (si més no, alguns) durant aquests últims anys a les exposicions que s’han organitzat en aquest lloc únic situat al cor de Vilafranca.

Un espai ubicat en un magnífic i a la vegada emblemàtic edifici modernista on a molta gent li agrada entrar per veure i viure l’art en directe. Hi han passat milers de visitants i avui segueix programant una gran oferta cultural. Fins a la data han estat més de 300 les exposicions programades en aquest espai d’art plenament consolidat al nostre territori. N’hi ha hagut de coŀlectives i d’individuals. Algunes han permès acollir importants i destacades coŀleccions i diferents fons d’art, altres han permès descobrir nous artistes, i totes s’han encaminat en fer una tasca divulgativa i donar al públic d’aquí la possibilitat de viure l’art en majúscula.

Entre les grans exposicions que ha acollit hi ha tingut protagonisme el Modernisme català, el Barroc, el Noucentisme, l’art contemporani, l’art precolombí i fins i tot els grans pintors del segle XX com Picasso, Dalí i Miró i també d’altres èpoques, com Rembrandt, per posar-ne un exemple.

Pel que fa a la mostra que s’inaugura avui a les 7 de la tarda, hi haurà exposades obres de Ricard Clausells, Carles Quer i Pau Boada, a més de Vives Atserà, Parera Romagosa, Pere Lluís Via, Colomer Pagès, August Rossell i M. Antònia Soler, Almirall Germain i Ruiz Oliva.

Una petita mostra de molts artistes vilafranquins de tots els temps. “No volem emetre cap judici de valor, simplement els volem fer un petit homenatge, a tots i cada un d’ells, i també als amics i visitants que al llarg de tots aquests anys han donat sentit a la nostra tasca”, expressen des de l’entitat que organitza aquest exposició, que es podrà visitar de dijous a dissabte de 18 a 20 h i diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h.