La ballarina i clown Claire Ducreux presenta ‘Refugiada poètica’

Avui, a les 12 del migdia, continua la programació familiar d’aquesta temporada al teatre Cal Bolet amb Refugiada poètica, de la ballarina i clown Claire Ducreux.

En l’espectacle, una rodamón converteix un parc en el seu refugi provisional, dues tanques en les portes del seu somni, un pont en un vaixell i una escultura en la seva companya de viatge. Un espectacle de gran bellesa que ofereix veritables moments de màgia teatral carregats de tendresa i emoció.

Ducreux va obtenir el 1992 el diploma del Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de Lió a la secció de dansa contemporània. El 1999 funda la Companyia Leandre-Claire amb el clown Leandre Ribera i creen l’espectacle de carrer Fragile i el de sala Madame et monsieur, ambdós premiats i en gira per múltiples països durant diversos anys. A més de la seva carrera en solitari va participar com a ballarina-clown en l’espectacle de circ Rodó (Premi Nacional de Circ de Catalunya, 2006) i, juntament amb Toni Mira, va crear i interpretar En attendant l’inattendu (premi del públic al millor espectacle de la Fira de Teatre de Manacor, 2010). Actualment segueix representant els seus espectacles arreu del món.