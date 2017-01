El cor Xamusia presenta a Vilafranca el seu darrer espectacle, ‘Amèrica!’

Dissabte, a les 7 de la tarda, s’estrenarà el concert-espectacle Amèrica!, un viatge musical de nord a sud i d’est a oest per tota la geografia americana.

Una tria de cançons –moltes de les quals van ser molt conegudes anys enrere i han esdevingut clàssics– per oferir a l’espectador un recorregut per reflexionar. Les cançons d’Estats Units, per exemple, retraten una nació complaguda de si mateixa als anys cinquanta i contrasten amb Deep river, un cant d’esperança en la llibertat d’un sector de la població només setanta anys abans, o amb l’agredolça vivència de la immigració centreamericana cap a Nova York, retratada per Bernstein i Sondheim a America. També hi trobem l’alegria de la música centreamericana –potser per digerir un dia a dia molt dur–, així com l’elevació a llengua poètica del parlar dels negres exesclaus de Cuba, posada en música per X. Montsalvatge. Així mateix, hi haurà una mostra de les recopilacions de cançons d’Atahualpa Yupanqui, l’argentí que elevà a categoria artística les produccions de la gent més humil del sud del continent, com Duerme Negrito, Viento... i es recordarà la poeta Alfonsina Storni. Tot plegat, en contrast amb l’alegria de viure de Carlos Jobim i Vinicius de Moraes en la seva cèlebre Garota d’Ipanema i amb els cants indígenes del Canadà i les intimistes creacions del seu cantautor bandera, Leonard Cohen. S’hi recordarà també l’origen de l’Amèrica mítica dels avis amb l’havanera, que els parlava del paradís a la Terra. El cor tindrà l’acompanyament instrumental de Ricard Parera (percussions), Lluís Giménez (instruments de corda polsada) i Jordi Galimany (piano). La posada en escena ha anat a càrrec de Raimon Casals.