El Vendrell celebrarà la Biennal d'arts plàstiques i visuals del Penedès i Garraf

L’Associació Ardhara i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell convoquen una biennal d’arts plàstiques i visuals per potenciar la difusió de la creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals.

D’aquesta manera, el Vendrell agafa el relleu de la primera convocatòria de la nova etapa de l'Ardhara que va tenir lloc a Vilafranca del Penedès, l'any 2015, coincidint amb el fet de ser Capital de la Cultura Catalana, i que va culminar amb l’exposició col·lectiva dels artistes seleccionats a la Capella de Sant Joan.

Aquesta biennal d'arts plàstiques i visuals té com a objectiu recuperar i actualitzar l'esperit de les Exposicions d'Art del Penedès que es feien als anys 20 del segle XX en diferents ciutats de l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Amb aquest mateix esperit, durant els anys 1987, 1991 i 1995 un grup de joves d'artistes del Penedès van ser seleccionats per a formar part d'una convocatòria promoguda per diferents ajuntaments i altres institucions democràtiques amb el nom d'Ardhara. La convocatòria va aplegar artistes no professionals de les arts plàstiques i visuals de diferents municipis del Penedès: El Vendrell, Sant Pere de Riudebitlles, Vilafranca del Penedès, l'Arboç, Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Vilanova i la Geltrú, etc... amb l'objectiu de mostrar de manera conjunta l'art emergent del moment.

L’any 2012, diferents artistes que van participar en l’Ardhara es van reunir i organitzar per constituir una entitat estable i promoure l’art contemporani que s’està creant al nostre territori. I una de les seves principals iniciatives és la convocatòria d’una Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals.

A la convocatòria del 2017 hi poden participar persones de 18 a 40 anys residents o nascudes al Penedès i Garraf. Cal enviar la butlleta d'inscripció i una presentació en PDF en un termini que finalitza el divendres 17 de febrer de 2017. Un jurat especialitzat

seleccionarà un màxim de deu artistes que exposaran la seva obra a la Sala Portal del Pardo del 28 d’abril al 28 de maig.

La presentació de la convocatòria ha anat aquest dilluns a càrrec de la regidora de Cultura, Eva M. Serramià, i de l’artista Camil·la Pérez, del col·lectiu Ardhara i membre del jurat, les quals han destacat l’esperit d’unir el Penedès a través de l’art i amb la voluntat de donar a conèixer l’obra de nous valors i també d’artistes consolidats del territori.