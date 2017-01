La targeta de fidelització comercial de Vilafranca ha mogut mig milió d’euros per Nadal

L’associació de comerciants Centre Vila ha presentat aquesta setmana les xifres aconseguides amb el programa de fidelització de la targeta Vilafranca Comerç des de l’1 de desembre al 7 de gener. Durant aquests dies la targeta va moure 501.620 euros en un total de 18.819 vendes, que van generar 15.454,18 euros en descomptes directes als clients que van passar la targeta de fidelització en les seves compres. D’aquests descomptes, 10.484,59 euros ja es van restar a les compres que els clients van fer dins de la mateixa campanya.

Entre les dades més destacades d’aquest període hi ha els tímids resultats de vendes del cap de setmana de la Fira del Gall, tot i la gran afluència de públic. Segons les dades registrades el divendres 16 de desembre es van produir el triple de vendes que el dissabte 17, quan tradicionalment aquest havia estat el cap de setmana més important de l’any quant a xifres de venda.

Tant Centre Vila com Ajuntament de Vilafranca s’han compromès a treballar per veurecom es poden millorar les vendes durant la fira del Gall. Els comerciants han volgut recordar que el fet que la Fira del Gall marxés al parc de Sant Julià ja fa anys que els va perjudicar i encara no ho han pogut recuperar i creuen que cal dur a terme més accions per permetre apropar els visitants als carrers del centre.

Al llarg de tot l’any passat la targeta de fidelització va registrar compres per valor de 4.146.291,22 euros, que van generar descomptes per valor de 231.642,66 euros, dels quals ja s’han aplicat 202.926,49. El president de Centre Vila, Fèlix Hill, ha explicat que amb la plataforma de fidelització de Vilafranca Comerç, el sector comercial ha aconseguit que “el petit establiment tingui les mateixes oportunitats que les grans marques”. De fet, segons Hill, la targeta de fidelització el que fa és que “quan el client marxa tot just ha començat la segona compra perquè els euros virtuals s’han de gastar en el mateix establiment que te’ls dóna”.

En el balanç general des que la targeta de Vilafranca Comerç va entrar en funcionament l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2016, s’han registrat vendes per valor de 13.235.359,82 euros, que han permès generar 643.794,97 euros en descomptes, dels quals els clients ja n’han recuperat 482.645,33 euros.

Actualment, un total de 130 establiments dels més de 800 de Vilafranca estan adherits a la targeta de fidelització de Vilafranca Comerç i hi ha més de 23.000 targetes d’usuaris al carrer. El comerciant ha de pagar una quota que és diferent segons si és membre d’alguna associació de comerciants o no.

Fèlix Hill explica que molts botiguers tenen molt en ment la targeta de fidelització i els hi recorden als seus clients, però que encara queda molta feina per fer en aquest sentit i anima a tothom a què la demanin i als clients que recordin ensenyar-la. Pel que fa al tiquet de mitjà de compra, aquest s’ha mantingut als 25 euros. Segons la gerent del Centre Vila, aquesta xifra representa una estabilitat en els últims anys però no els permet parlar encara de l’esperat repunt econòmic. “Ara bé, ja no anem a a la baixa i això ja és molt” clou Bundó.

Des de l’Ajuntament el regidor de promoció econòmica Joan Manel Montfort ha qualificat la targeta com a “model útil i d’èxit similar al que utilitzen les grans marques i molt versàtil perquè guanya tant el client com el botiguer ja que els diners es queden a Vilafranca”.