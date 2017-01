Sisena edició de la Casa d'Oficis d'Imatge i So del Vendrell

El regidor d’Ocupació de l'Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez, ha donat aquest dimarts al matí la benvinguda als alumnes d’una nova edició del programa Casa d’Oficis dedicat a l'especialitat d'imatge i so, adreçada a vuit joves d’entre 16 i 24 anys, que hagin finalitzat l’ESO, però que no continuen cap estudi reglat.

El programa, amb una durada de dotze mesos i que se celebra per sisena vegada, representa la continuïtat d'altres edicions anteriors i té com a objectiu possibilitar la incorporació al mercat laboral de joves amb una formació limitada a estudis de secundària. La voluntat del projecte és facilitar als joves participants coneixements tècnics i pràctics sobre les matèries d'imatge i so, amb la doble finalitat de millorar la seva ocupabilitat i estimular-los per a la continuació d'estudis reglats en cicles formatius específics.

La formació teòrica s'acompanya en tot moment d'activitats pràctiques, en les quals els alumnes elaboren continguts i material audiovisual referent a diferents activitats dutes a terme a L’EINA, així com de produccions pròpies.

El programa Casa d'Oficis està cofinançat pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i l'Ajuntament del Vendrell.