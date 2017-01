El Penedès tanca el 2016 amb 1.972 aturats menys que a començament d'any

L’Alt i el Baix Penedès han aconseguit aquest 2016 seguir reduint les seves llistes d’atur. Amb 1.972 persones desocupades menys, ambdues comarques van tancar l’any amb xifres molt més baixes que l’any anterior, seguint la mateixa tendència que la resta de Catalunya. Concretament, l’Alt Penedès ha acabat l’exercici amb 1.017 persones desocupades menys, i una taxa d’atur del 12,71%. Al Baix Penedès la reducció ha estat de 955 persones, però tot i això no s’ha aconseguit baixar del 20% el percentatge d’aturats.

La xifra de desocupació de l’Alt Penedès a 31 de desembre era de 6.360 persones, una mica més baixa (54 persones) que el mes anterior. Al Baix Penedès es va tancar l’any amb 8.965 aturats, 175 menys que al novembre. Aquest balanç és especialment bo per al Baix Penedès, que després d’uns quants mesos tancant en positiu (per la incorporació a les llistes d’atur del personal eventual que va treballar durant la campanya turística d’estiu), ha aconseguit rebaixar el percentatge de desocupació. L’augment de la contractació per fer front a la campanya de Nadal és el que explicaria aquest canvi de tendència.