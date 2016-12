Judit Rivero, castigada per la Federació Catalana per una publicació a Instagram

La notícia es va produir a finals de novembre, però no va saltar als mitjans fins fa uns dies, quan el portal Futfem.cat –especialitzat en el futbol femení de Catalunya– se'n va fer ressò.

Situem-nos: l'equip femení de l'Atlètic Vilafranca aquesta temporada juga a la Preferent. Al camp del Tortosa-Ebre –un dels cuers–, l'àrbitre Marc Machi i les assistents Neus Albalat i Ana Sabaté van tenir una actuació amb decisions que van poder decantar el resultat final (0-0).

Aquella setmana, el Comitè de Competició va notificar la sanció de quatre partits a la jugadora atlètica Judit Rivero, "per efectuar manifestacions en xarxes socials en les quals s'atempta contra el bon decòrum esportiu, estimant-se l'atenuant de penediment manifestat per la jugadora en el seu escrit d'al·legacions". El tema es va tancar amb un partit de sanció. Rivero, de 20 anys, havia publicat un text a Instagram on valorava les actuacions arbitrals a Preferent.

La Federació Catalana sanciona per les xarxes

Rivero va acusar la FCF i els arbitres de "prendre el pèl" i de faltar al respecte a jugadores, tècnics i equips. Va etiquetar els arbitratges de "vergonyosos" i els assistents de "marionetes sense autoritat".

Les manifestacions no van agradar a la FCF, la qual va sancionar la jugadora, que no entén aquesta decisió. Tot i reconèixer que l'escrit és dur, afirma que no insulta ningú.

Rivero defensa la seva posició per la situació que viuen els equips de la seva categoria: "Aquest any és una passada els arbitratges que estem patint a cada partit del femení. És la primera categoria que hi ha liniers. Debuten a Preferent amb nosaltres i això es nota molt. És normal que elles no en sàpiguen, jo ho entenc, però ho trobo una falta de respecte per part de la Federació Catalana". De fet, aquesta és una realitat contrastada. És una opinió, però alhora una gran veritat.

Remarca que la protesta va dirigida a les persones que prenen les decisions, no als àrbitres: "Fem molts esforços tots els equips i no ens mereixem això per part de la Federació".

Rivero manté que la publicació era un comentari genèric i assegura que no estava dirigit a ningú. La sanció era d'un partit, però Rivero n'ha complert dos, la qual cosa ella mateixa qualifica de càstig imposat pel seu club.

"Si hagués sigut un noi, m'haurien fet fora"

Qui signa això no ha tingut accés a parlar amb Judit Rivero, ja que ha esdevingut impossible per tots els canals. El tècnic Arnau Estruch ha negat telefònicament que l'entitat sancionés la jugadora, però ha declinat fer valoracions.

La jugadora assegura sentir-se molt dolguda per la resposta que ha trobat al seu club: "La junta directiva fins i tot em va dir que millor que no fos a veure-les jugar aquells partits, que millor que no em veiessin al camp, i en una reunió amb el coordinador, l'entrenador i les capitanes em van dir que vigilés, que si hagués sigut un noi, m'haurien fet fora del club. Es veu que ells tenen un codi intern que no tenim nosaltres, perquè a mi ningú em va dir en cap moment que no podia dir res a les xarxes".

Des del club, però, asseguren que la jornada que Rivero no va jugar va ser únicament com a mesura de prevenció: "La notificació de la sanció ens va arribar un divendres i teníem dos dies per fer al·legacions. Tot i que no era pública, els àrbitres sí que ho sabien i vam decidir que no jugués per no perjudicar la jugadora. Si s'hagués provocat qualsevol acció conflictiva dins el partit i ella s'hagués vist involucrada, hauria estat molt pitjor per ella. Per això també la junta li va recomanar que no anés al camp, com a mesura de protecció", explica Raimon Llosas, coordinador del Femení Atlètic.

L'entrenador de l'equip, Arnau Estruch, manté que Judit Rivero té total llibertat "per manifestar la seva opinió", tot i que afegeix que creu que "s'ha equivocat en el canal que ha fet servir. Li ha faltat un pas previ a través del club. Cal traslladar la queixa a la FCF a través de canals oficials i, si això no funciona, recórrer a les xarxes socials en última instància".

"La Federació em castiga per dir el que penso"

El càstig imposat per la Federació Catalana va ser d'un sol partit "perquè van estimar l'atenuant de penediment manifestat pel club en un escrit d'al·legacions. En cas contrari, la sanció podria haver arribat als 8 o 12 partits sense poder competir", explica la mateixa jugadora.

El portal Futfem.cat assegura que ha tingut accés al text en què l'entitat vilafranquina demanava perdó, en què s'excusaven per si algú s'havia sentit ofès. Entre altres coses, el text deia: "La jugadora no ha actuat bé, ja que aquestes queixes havien de traslladar-les primer al club". L'escrit, però, es va lliurar en nom del club, ja que la jugadora es va negar a demanar perdó perquè no comparteix la seva posició: "Quan el club rep la sanció, parlen amb mi i em diuen que farien una aŀlegació a la FCF i que havia de demanar disculpes. Jo els vaig demanar perdó a ells perquè no volia que l'Atlètic Vilafranca es veiés involucrat en això, però els vaig dir que a la FCF no li demanaria perdó, que jo no faria la carta i que no retiraria la publicació perquè no havia fet res dolent. La Federació només em castiga per dir el que penso".

Rivero es manté ferma en la seva posició. Assegura que la l'han castigat per dir la seva opinió i que no deixarà de dir el que pensa.

Un cop coneguda la sanció, va publicar una imatge a la mateixa xarxa social (Instagram) on se la podia veure amb un esparadrap a la boca i reclamant llibertat d'expressió.

Després de complir la sanció, va tornar a jugar uns minuts el darrer partit de lliga davant de l'Atlètic Prat Delta.

Rivero ha declarat: "La relació amb l'entrenador és molt bona i jo he continuat entrenant amb normalitat tots aquests dies". Ara espera que la fotografia publicada no porti més conseqüències: "No entendria que em castiguessin de nou per això", conclou.

No ho han fet.