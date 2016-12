Una obra de Santi Borrell, millor llibre sobre la història del vi a l’Estat espanyol

Santi Borrell ha rebut el Premi al Millor Llibre d’Història sobre el Vi de l’Estat espanyol per la publicació La història del cava. Sant Sadurní d’Anoia (Publicacions de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia), editat a l’abril d’aquest any.

Precisament, aquest premi forma part dels Premis Gourmand Internacional, que reconeixen les millors publicacions sobre vins i gastronomia de tot el món. Fundats per Eduoard Cointreau el 1995, aquests premis estan considerats com els més prestigiosos sobre vins i gastronomia a semblança dels Oscars del cinema, per la seva dimensió internacional, organitzava, mediàtica i divulgativa.

Lliurament a la Xina

Tot i que el resultat dels guanyadors s’ha sabut aquests dies, el lliurament dels premis no es farà fins els propers 27 i 28 de maig a la ciutat xinesa de Tantai, on s’acabaran escollint els millors llibres de vins i gastronomia del món i el llibre La història del cava optarà en l’apartat sobre història del vi de més de 200 països. També s’escullen les millors revistes sobre vins i gastronomia, com també els millors editors amb premis especials sobre l’educació del vi, enoturisme, història, maridatges, espirituosos o biodinàmics. Cada any es donen els premis en un lloc especial per la gastronomia i la cerimònia és una oportunitat per conèixer els millors cuiners i vinaters del món. Gràcies a l’èxit que han tingut els Premis Gourmand, en paral·lel també se celebra una fira especialitzada sobre gastronomia i vins dins Fira del Llibre de Frankfurt, tot un altre esdeveniment internacional de Gourmand. Borrell no sap si podrà anar a recollir el premi perquè el viatge és llarg i costós, però espera que el sector del cava pugui coŀlaborar per fer factible aquest viatge, un bon moment per rebre un reconeixement internacional, no només pel llibre, sinó també per tot el sector dels vins escumosos, per la seva història i la seva qualitat. Les empreses del sector que hi vulguin coŀlaborar poden contactar amb l’Ajuntament de Sant Sadurní.