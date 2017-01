El TR3SC proposa un nou cicle ‘Vis à Vis’ amb vins 100% DO Penedès

Maridar trobades culturals amb cellers de la Denominació d’Origen Penedès. Aquesta és l’aposta d’una nova edició del cicle Vis à Vis, organitzat pel Club Català de Cultura TR3SC. El col·lectiu ha escollit únicament cellers de la DO Penedès per a la 13a edició d’aquesta iniciativa, que es farà entre gener i març al Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona.

És la primera vegada que aquesta activitat cultural dedica en exclusiva un dels seus cicles a una única denominació d’origen. Així, en cada una de les 8 sessions programades, un grup de 80 socis del TR3SC gaudiran de tres vins d’un celler de la DO Penedès, durant una trobada-col·loqui amb un artista o personalitat rellevant del panorama cultural català.

El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), situat al barri del Born de Barcelona, serà l’escenari d’aquestes xerrades –es fan des del 2013–, i que tenen com a objectiu lligar el món cultural amb el món vinícola. Les trobades tindran un format entrevista i estaran conduïdes pel director del TR3SC, Miquel Curanta, amb la participació activa dels assistents, que podran intervenir i fer preguntes al convidat.

La conversa es maridarà amb una presentació i tast de vins guiat pel responsable d’un celler de la DO Penedès convidat al col·loqui, que presentarà cada producte acompanyant-lo d’una petita degustació d’embotits o formatges de la Cooperativa Plana de Vic.

Grans artistes

Aquesta edició del Vis à Vis destaca per presentar un gran elenc d’artistes i personatges de la cultura catalana, amb la presència d’actrius com Aina Clotet, showmans com Queco Novell, Toni Albà o Àngel Llàcer, passant per periodistes com Jordi Basté o reconeguts músics i cantants com Núria Feliu, Jordi Savall o Arnau Tordera (líder d’Obeses).

Els cellers de la DO Penedès que participaran en el cicle es caracteritzen per la diversitat i qualitat dels seus vins i filosofies d’elaboració. Així, cal destacar la presència de Pinord, Mas Comtal, Cellers Torres, Vilarnau, Can Suriol, Can Descregut, Domènech Vidal (Vallformosa) i Bolet.

Per a més informació i entrades es pot consultar la pàgina web del TR3SC (www.TR3SC.cat).