Torres qualifica l’anyada 2016 de molt bona i diu que donarà vins d’alta qualitat

Cellers Torres ha presentat el tradicional Informe de la Verema, en què desgrana els detalls de la campanya a les diferents zones on té producció. Segons l’empresa, en termes generals a Catalunya la verema 2016 ha estat una de les més llargues de l’última dècada, amb un raïm, en general, molt sa i d’una qualitat exceŀlent. “La sequera de l’estiu en algunes zones del país on treballem ha potenciat la maduració de les varietats blanques més primerenques però, en canvi, la maduració de les negres ha estat més lenta”, ha dit Miquel Torres Maczassek, director general de la firma.

Pel que fa al Penedès, des de Torres han assegurat que “sens dubte” va ser la zona de Catalunya més afectada per la sequera (ha estat una de les veremes més seques dels darrers anys) i on la pèrdua de producció va ser més acusada, incidint sobretot en varietats com la parellada, el merlot o el moscatell. Tot i això, des de Torres han assenyalat la gran qualitat del raïm que es va collir.

Els responsables de l’empresa també han apuntat que la del 2016 va ser una de les veremes més llargues dels últims anys al Penedès, perquè la sequera va fer que les varietats primerenques s’avancessin, i les pluges de finals d’estiu van afavorir la correcta maduració de les tardanes. Al Penedès, Torres va començar la verema el 24 d’agost amb el moscatell de Frontignan i va acabar el 18 d’octubre amb el cabernet sauvignon.

Verema a la resta del país

A la resta de Catalunya, Torres també considera excepcional la verema al Priorat “per la qualitat del raïm, molt sa, gràcies a la falta de pluges, a les temperatures moderades i a la presència d’aire sec als moments clau”, han dit. A diferència del Penedès, al Priorat els rendiments van ser els habituals.

La collita a la Conca de Barberà va ser de molt bona qualitat, tant en blancs com en negres, gràcies a les bones condicions climatològiques durant tot el cicle vegetatiu i durant la maduració del raïm. Va ser una mica més llarga que altres anys, i va arribar amb un cert retard, però es va poder veremar el raïm estant molt sa i amb el grau de maduresa òptim.

Finalment, a la subzona Garrigues de la DO Costers del Segre, Torres ha apuntat que la verema va ser seca però de molt bona qualitat en totes les varietats. “Vam poder veremar el raïm amb un perfecte estat sanitari i amb el grau de maduresa desitjat per tal d’elaborar el nostre vi Purgatori”, han explicat. Pel que fa a la subzona Pallars de la mateixa DO, Torres només hi ha collit la varietat Pirene, una de les ancestrals que està recuperant a la finca de Sant Miquel de Tremp.

Sobre la verema a les zones d’Espanya on Torres té vinya, l’empresa penedesenca ha explicat que a la Rioja, la campanya 2016 va estar marcada per la sequera i per la presència d’una gran quantitat de raïm a la vinya. L’estat sanitari va ser immillorable i els vins mantenen la qualitat, “mostrant-se molt aptes per a la criança malgrat que el nivell de maduresa va ser mitjà”, han assegurat.

A Ribera del Duero la collita es va caracteritzar per les abundants pluges a la primavera, que van proporcionar rendiments elevats, arribant a una xifra rècord en tota la DO.

Segons Torres, la verema a Rueda es pot definir com a tardana, si es té en compte que es va començar a veremar la sauvignon blanc 20 dies més tard que l’any passat. Aquest retard en el cicle vegetatiu també va afectar la verdejo i va fer que la maduració d’ambdues varietats coincidís i es collissin en paraŀlel, presentant un nivell de sanitat exceŀlent.

Finalment, la verema a les Rias Baixas (Galícia) va ser totalment oposada a la de l’any passat pel que fa a la climatologia. La primavera i principis l’estiu van ser molt plujosos, mentre que a mesura que avançava l’estiu, va ser molt sec i càlid.