Els Tastavins investiran Ignasi Terraza i Marcel Surià nous acadèmics

Els Tastavins Penedès han organitzat per aquest dijous 26 de gener el tradicional sopar capitular durant el qual reconeixen diferents personalitats com a nous acadèmics de l’entitat. Enguany, els protagonistes d’aquest acte seran el pianista Ignasi Terraza i l’exalcalde de Santa Fe del Penedès, Marcel Surià, que seran investits com a acadèmic d’honor i acadèmic de mèrit, respectivament.

Durant el sopar, que inicialment s’havia programat per finals de desembre però es va canviar de data, també es lliuraran diversos guardons per a iniciatives víniques que prestigien i difonen la cultura del vi català. Enguany es premiarà Ametller Origen, com la “millor iniciativa vitivinícola”, per la iniciativa del vi solidari i la promoció dels vins catalans en els seus establiments. Masia Vallformosa serà premi al “celler de l’any” per la innovació tècnica i artística i per l’aposta pels nous productes; Jordi Mascaró Vinyals, premi al “viticultor de l’any”, per ser la quarta generació del Camp Gran, i el programa de TV3 Glops, premi al “mèrit periodístic” de l’any, per acostar la cultura vínica d’una manera pedagògica al gran públic.