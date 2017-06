Vilafranca acull dissabte la novena edició de la Nit dels Xareŀlos

Aquest dissabte tindrà lloc al claustre de Sant Francesc de Vilafranca la novena edició de la Nit dels Xareŀlos. Enguany la jornada comptarà amb 13 cellers i 24 varietats de vi xareŀlo, dos cellers i cinc varietats més que l’any passat. El restaurant El Gat Blau, com a organitzador, i la DO Penedès proposen una nit d’estiu per gaudir dels vins xareŀlos i de la gastronomia del Penedès acompanyats de bona música i un ambient ideal per a les primeres tardes de calor. Les portes del claustre obriran aquest any una hora abans, a les set de la tarda, i no tancaran fins a les dotze de la nit.



Segons explica des d’El Gat Blau Olga Guasch, han decidit obrir una hora abans per promocionar que els més petits també entrin en contacte amb els vins i, a través de diferents degustacions de most, “puguin saber què beuen els seus pares i d’on ve el vi”.

A banda de l’ampliació de l’horari, la novetat més destacada d’enguany és la participació dels Castellers de Vilafranca, que actuaran a les vuit del vespre davant del claustre i que tenen previst fer com a mínim un castell de 9 i el pilar de 7 amb folre, a més d’un castell de gamma alta de vuit.

Segons el president dels verds, Joan Badell, aquesta actuació s’emmarca en l’objectiu de mandat d’anar consolidant les places penedesenques i poder actuar també a prop de casa. Si aconsegueixen descarregar els castells de 9 previstos, el claustre es convertirà en la dotzena plaça de 9 de Vilafranca

A banda d’aquestes novetats, al claustre s’hi podrà degustar els plats preparats per a l’ocasió pel restaurant El Gat Blau i un ampli ventall de formatges de Xerigots.

Segons Olga Guasch, es tracta que “la gent que vingui sàpiga què beu, ja que tindrem els propietaris dels cellers o elaboradors del vi, que podran explicar tots els detalls a qui ho vulgui. L’important és que fomentem aquest contacte directe; no volem que la gent vingui només a beure i ja està”.

L’entrada d’accés al claustre valdrà 12 euros i inclourà quatre degustacions, dos plats i dos vins, i una copa de regal. A més, es vendrà un tiquet amb tres repeticions per 5 euros. Els tiquets es podran adquirir anticipadament a la formatgeria Xerigots i al restaurant El Gat Blau i el mateix dia al claustre de Sant Francesc.