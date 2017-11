La Confraria recapta 41.529 euros amb la VI Nit Solidària del Cava

La Confraria del Cava Sant Sadurní va celebrar adivendres, a la sala oval del MNAC, la sisena edició de la Nit Solidària del Cava, que enguany ha comptat amb la participació de gairebé 300 persones. Gràcies a les seves aportacions, la Nit Solidària ha recaptat 41.529 euros.

Els beneficis serviran a Càritas per finançar beques menjador fora del període escolar, a les 10 diòcesis que hi ha arreu de Catalunya. Amb aquesta aportació, l’entitat humanitària en té per cobrir les necessitats de 7 mesos. Sumant les sis Nits Solidàries que la Confraria que ha organitzat fins ara, l’entitat ha aconseguit recaptar més de 200.000 euros.

Com els tres anys anteriors, la Nit Solidària del Cava ha comptat aquest 2017 amb la implicació extraordinària de l’Obra Social de La Caixa, que ha doblat els diners que havia aconseguit recaptar la Confraria del Cava. L’entitat financera ha lliurat 20.764 euros que es donaran també a Càritas.

Aquest any també s’ha aprofitat la Nit Solidària per lliurar a la Fundació de la Marató de TV3 el xec amb la recaptació de la darrera Cursa Solidària País del Cava, que es va celebrar el 29 d’octubre, i va recollir 15.704 euros.