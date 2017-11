Vins que són art

Actualment se’ns fa difícil pensar que un bon vi no vagi vestit amb una bonica etiqueta. Ens hem acostumat al fet que els vins i els caves s’hagin convertit en veritables ‘llençols’ on plasmar impressionants obres d’art. Però el cert és, que no fa massa temps això no passava.

La revolució del disseny en el sector vinícola ha estat fulgurant -també al Penedès-, i en poc temps les etiquetes han passat de lluir només el nom del celler i el del vi, a guanyar premis en els més prestigiosos concursos de disseny del món.

Com en tantes altres coses, els francesos van ser els primers que ens van ‘ensenyar’ el camí del disseny en el packaging vinícola, però de mica en mica els vins penedesencs s’han convertit en veritables precursors en la matèria. Dolors Garcia Martínez, tota una experta en l’evolució de l’etiquetatge del sector, ens explica en aquest monogràfic com va néixer el disseny en el vi, i com estem actualment.