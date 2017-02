Peñin tasta més de 700 referències per la primera guia dels caves

L’equip de tast de la Guia Peñín ja ha començat les sessions d’on sortiran les valoracions per elaborar la Guia Peñín dels Vins d’Espanya 2018. Després de visitar Jerez, l’equip de tastadors de la prestigiosa publicació ha passat aquesta setmana per la Denominació d’Origen Cava, on han pogut valorar més de 740 referències. Les puntuacions no es faran públiques fins a la presentació oficial del llibre a començaments del mes d’octubre.

Després de passar tres dies a la seu del Consell Regulador del Cava tastant centenars de productes, l’equip de tastadors de Peñín ha assenyalat que aquest any es veuen “tres rangs de qualitat clarament diferenciats”. Segons la guia, el més baix d’ells, que inclou els caves amb preus que no superen els 5 euros, ja va començar a treure el nas l’any passat i la seva qualitat, segons l’equip de tast, “és millorable”.

Sobre els caves de rang intermedi, els més nombrosos i que representen la imatge de la denominació d’origen en els darrers anys, han dit que es caracteritzen per una “qualitat alta, centrada a mostrar al consumidor frescor i acidesa, però sense arribar a endinsar-se ni a la complexitat ni en la singularitat”.

L’última categoria, la dels caves Premium, és el segment menys voluminós però que ha aconseguit posicionar els seus caves en un punt de màxima qualitat, el que suposa, per a l’equip de tast, una “demostració de les fortaleses i les singularitats que mai abans s’havien mostrat amb tanta plenitud”.

L’equip de tastadors també ha volgut assenyalar que s’aprecia una “indefinició estilística entre els caves reserva i els grans reserva”, el que impedeix la seva diferenciació a escala organolèptica, i ha destacat els matisos excessivament joves que han trobat en molts d’ells.

L’any de la guia de cava

Aquest any, el cava comptarà amb una rellevància especial en el calendari d’esdeveniments promoguts per Guia Peñín, a través d’espais destacats i tasts per a professionals. El programa s’inaugura el pròxim 1 de març amb el I Saló del Cava al Palau de Neptú de Madrid. Aquesta cita també servirà de marc per presentar la primera edició de la Guia Peñín dels Caves i altres bombolles, un manual amb més de 1.000 referències.