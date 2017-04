Antoni de la Rosa renova com a president de la Confraria del Cava

La Confraria del Cava de Sant Sadurní ha renovat Antoni de la Rosa i Torelló com a president de l’entitat per als pròxims quatre anys. L’entitat va celebrar dimecres passat la seva assemblea anual, durant la qual va repassar la feina duta a terme els darrers mesos i va establir les línies d’actuació per aquest nou mandat.

Tal com ha apuntat De la Rosa, la promoció del cava seguirà sent l’eix vertebrador del programa d’actes de la Confraria, que els pròxims anys s’ha proposat mantenir, i potenciar encara més, la Setmana del Cava. El col·lectiu organitza des de fa 35 anys aquesta iniciativa, a la qual l’any passat va donar un gir important canviant la figura de la Reina del Cava per la dels Ambaixadors del Cava. La nedadora de sincronitzada Gemma Mengual i l’actor Roger Coma van ser els primers a rebre aquest reconeixement.

La Confraria, que els darrers anys també ha apostat fort per promocionar el cava la diada de Sant Jordi, vol seguir treballant en les investidures fora de la ciutat de Barcelona. L’any passat, aquesta activitat es va celebrar a Màlaga i va tenir com a protagonista la cantant Estrella Morente, que va ser investida Dama Confrare d’Honor del Cava. Antoni de la Rosa ha confirmat que aquest any la iniciativa es durà a terme a Girona, coincidint amb la celebració del Temps de Flors. Aquesta és una de les activitats més destacades de l’any a la capital catalana, i la Confraria la vol aprofitar per reconèixer la tasca de diferents personalitats de la societat gironina.

Al llarg d’aquest mandat que ara comença, l’entitat també continuarà apostant per les activitats solidàries, com la Cursa Solidària del Cava (que en una dècada ha recollit més de 100.000 euros de la Marató de TV) o la Nit Solidària del Cava, que cada any destina els fons que recapta a Càritas.

Llarga trajectòria

La vinculació d’Antoni de la Rosa amb la Confraria del Cava ve de lluny. Amb 19 anys va ser investit com a Jove Confrare pels Joves Confrares, i des del 2007 és membre de la junta directiva. En fa 4 que en va ser escollit president de l’entitat.

De la Rosa té 47 anys, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i es va incorporar a l’empresa familiar Caves Torelló l’any 1994. Juntament amb el seu germà codirigeix el celler que presideix la seva mare, Ernestina Torelló.